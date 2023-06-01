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"Автоваз" представил Матвиенко автомобиль на платформе "Лада-Веста" с удлиненным кузовом

Дарья Соколова/ ТАСС
© Дарья Соколова/ ТАСС

Как рассказал первый исполнительный вице-президент компании Евгений Шмелев, машина разработана с повышенным комфортом для пассажиров на заднем сиденье

САМАРА, 1 июня. /ТАСС/. "Автоваз" представил в четверг спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко новый автомобиль на платформе "Лада-Веста" с удлиненным кузовом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

О новом перспективном автомобиле на платформе "Лада-Веста" рассказал первый исполнительный вице-президент "Автоваза" Евгений Шмелев. Машина разработана с повышенным комфортом для пассажиров на заднем сиденье, она предполагает удлиненный на 250 мм кузов.

В пресс-службе компании уточнили ТАСС, что машина находится в разработке, она будет впервые представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14-17 июня.

Матвиенко села на заднее сиденье автомобиля и похвалила его, отметив светлую обивку.

Продажи "Автоваза" по итогам апреля выросли более чем в три раза по сравнению с апрелем прошлого года и составили 27,6 тыс. автомобилей. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
© Информационное агентство ТАСС
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