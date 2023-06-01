В Росреестре рассказали, за какое время происходит большинство сделок купли-продажи

Большая часть из них происходит за восемь часов из-за перехода в электронный формат, сообщили в ведомстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Большинство сделок купли-продажи недвижимости в России происходит за восемь часов, так как они перешли в электронный формат. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Большинство сделок происходит за восемь часов, такого не было никогда. Вы все вспоминаете картинку со страшными очередями в Росреестре, с тем, что вам необходимо было ехать в субъект, в котором находится недвижимость, для регистрации. Сейчас вы можете это сделать из любой точки мира, через личный кабинет на "Госуслугах", - отметила она в своем выступлении.

По словам Мартыновой, на 1 мая 2023 года доля электронной ипотеки составила 80,5%, что в девять раз больше, чем в 2020 году, когда эта доля составляла 9%. "Для нас важно, чтобы все процессы выполнялись не только быстро, но и без ошибок", - подчеркнула она. Также замруководителя Росреестра рассказала, что электронная ипотека за 24 часа завоевала популярность молниеносно, начав в 2021 году с 68%. В 2023 году она составила почти 93%.

Количество электронных договоров долевого участия, по данным Росреестра, составило к весне 2023 года более 80%, по сравнению с 20% в 2020 году. Для достижения таких результатов ведомству, в рамках нормативно-правового регулирования цифровизации, с 2020 года пришлось принять 51 федеральный закон.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года возможности электронного взаимодействия заявителей с Росреестром расширились. В частности, теперь документы можно подать не только через сайт ведомства и сервис "Госуслуги", но и через региональные порталы госуслуг.