Эксперт заявил о востребованности опыта РФ для реализации проектов цифровизации в Африке

Генсек компании Senegal Numerique Малик Соу отметил, что Сенегал открыт к любым формам сотрудничества с зарубежными партнерами

МАРРАКЕШ, 1 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Накопленные Россией опыт и знания в сфере инноваций и технологий востребованы для эффективной реализации проектов в области цифровизации в странах Африки. Такое мнение высказал в четверг в интервью корреспонденту ТАСС генеральный секретарь государственной сенегальской компании Senegal Numerique Малик Соу.

Он посетил бизнес-завтрак на тему "Россия - Африканский континент: возможности промышленной цифровой кооперации", который состоялся в марокканском городе Марракеше в рамках международной инновационной выставки Gitex Africa. В мероприятии приняли участие представители делегаций из Москвы и Санкт-Петербурга, российских компаний, работающих в сфере технологий и инноваций, а также руководители компаний из ряда африканских стран.

Участники бизнес-завтрака обменялись мнениями по вопросам, которые представляют интерес для IT-структур России и Африканского континента. Среди них - внедрение цифровых технологий в сферу услуг, экономику, образование, культуру, промышленность. Также была затронута тема обеспечения цифрового суверенитета.

Цифровой суверенитет

Соу отметил, что первым шагом на пути к цифровому суверенитету является создание "прочной цифровой инфраструктуры, которая позволит стране осуществлять собственную информационную политику". По его словам, в Сенегале работа над ней ведется на протяжении последних лет в рамках обширного национального плана цифрового обустройства. "В Сенегале уже действуют три дата-центра. Кроме того, в ближайшее время мы собираемся ввести в эксплуатацию подводный межконтинентальный коммуникационный кабель, который пройдет через Кабо-Верде в Латинскую Америку и позволит Сенегалу обрести полную устойчивость в плане подключения к интернету", - рассказал собеседник агентства.

Не менее важный этап - создание эффективного электронного правительства и обеспечение кибербезопасности, отметил собеседник ТАСС. "На национальном уровне мы создали в 45 департаментах Сенегала площадки для оказания цифровых услуг, в том числе услуги единого окна, чтобы сблизить [представителей] власти и население, дать возможность гражданам подавать те или иные заявки в онлайн-режиме", - продолжал Соу.

Сенегал открыт к любым формам сотрудничества с зарубежными партнерами и высоко ценит опыт и знания экспертов из России в этом вопросе, сообщил представитель компании. "Кроме того, российские технологии могут помочь [африканской стране] в реализации проектов цифровизации, электронного правительства и тем самым сделать работу властей более эффективной", - подчеркнул он, добавив, что созданная в 2021 году Senegal Numerique, работает как для правительства, так и для частного сектора.

Международная инновационная выставка Gitex Africa

Выставка цифровых инноваций в Марракеше, организованная под патронажем короля Мухаммеда VI, объединила свыше 900 компаний, а также делегаций разного уровня из более чем 100 стран, в том числе из России. Они представляют готовую цифровую продукцию, информацию и предложения для покупателей и инвесторов.

Международная выставка в Марракеше посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности. По словам организаторов, "Gitex Africa - крупнейшее и наиболее влиятельное мероприятие в области технологий и стартапов в Африке, настоящая технологическая витрина континента".

Одной из главных целей мероприятия устроители называют "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".