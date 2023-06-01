Softline приобрела компанию-разработчика ПО на заказ Bell Integrator

В результате сделки Softline создаст центр экспертизы для экспансии в дружественные страны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Softline завершила сделку по приобретению компании Bell Integrator, которая разрабатывает софт на заказ. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Softline.

"Softline закрыла сделку по приобретению одного из лидеров заказной разработки на российском рынке - Bell Integrator. Благодаря приобретению Softline займет лидирующую позицию среди независимых игроков на рынке заказной разработки программного обеспечения", - сообщили в пресс-службе.

После приобретения штат разработчиков Softline составит около 3 тыс. человек, отметили в пресс-службе. В результате сделки Softline создаст центр экспертизы для экспансии в дружественные страны.

Bell Integrator предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Основана в 2003 году.