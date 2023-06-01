Минпромторг назвал количество заказанных у "Микрона" чипов для загранпаспортов

По словам замглавы ведомства Василия Шпака, речь идет об около 4 млн штук

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Совокупный заказ чипов для биометрических загранпаспортов у завода по производству микросхем "Микрон" составляет около 4 млн штук в этом году, сообщил журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Сейчас на "Микроне" законтрактовано 4 млн чипов для загранпаспортов, из них 1,5 млн уже произвели",- сказал Шпак.

Он подчеркнул, что выпуск чипов не прекращался все это время, но "Микрон" не мог удовлетворить весь спрос из-за недостатка мощностей, "плюс на это наложились определенные проблемы, связанные с обеспечением производства необходимой химией и сырьем".

"Теперь все вопросы решены, "Микрон" работает штатно в рамках контрактных обязательств существующих графиков", - отметил замминистра.

О ситуации с загранпаспортами

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был приостановлен 2 февраля 2023 года из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

С 1 июня МВД возобновило прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Также снова можно подать заявление на оформление такого паспорта на "Госуслугах".

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".