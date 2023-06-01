Минпромторг: российские компании удовлетворят спрос на чипы для банков к концу 2024 года

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что это может быть сделано силами "Микрона" и "НМ-Теха"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. "Микрон" и "НМ-Тех" смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей, "Микрона" и "НМ-Теха", - сказал он.

Сейчас "Микрон" полностью выполняет взятые на себя обязательства по отношению к российским производителям банковских карт, добавил Шпак.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минпромторг обсуждает с производителями банковских карт возможность продлить на год контракты на поставки произведенных на "Микроне" чипов из-за высокой нагрузки на предприятие. Как уточняла газета, производители банковских карт уже подали к "Микрону" несколько исков за неисполненные контракты.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".