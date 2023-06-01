Компании РФ удовлетворят весь спрос на устройства вызова экстренных служб для автомобилей

В Минпромторге сообщили, что в настоящее время установкой кнопок SOS занимаются 84 организаций в 44 российских городах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Российские производители смогут удовлетворить весь спрос на устройства вызова экстренных служб для автомобилей (устройства вызова экстренных оперативных служб, УВЭОС, кнопка SOS). Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Ранее правительство РФ приняло решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года. Согласно постановлению правительства, будет продлено действие нескольких упрощенный требований для автопрома, в том числе физлица сохранят возможность ввозить машины без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года.

"Глонассом" для обеспечения оснащения транспортных средств УВЭОС развернута партнерская сеть компаний, которые производят продажу, настройку и установку УВЭОС на транспорт и активацию в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" <…>. Производственные мощности отечественных компаний позволяют произвести в 2023 году более 1,73 млн устройств. Это позволит удовлетворить прогнозируемый суммарный спрос на УВЭОС в объеме более 1,342 млн устройств", - отметил Шпак.

Он уточнил, что в настоящее время установкой кнопок SOS занимаются 84 организаций в 44 российских городах. Стоимость установки такой кнопки составляет чуть более 40 тыс. рублей.

"Партнерская сеть АО "Глонасс" ежемесячно осуществляет более чем 15 тыс. установок устройств вызова экстренных оперативных служб на транспортные средства, импортируемые на территорию страны, удовлетворяя спрос на 100%", - добавил Шпак.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".