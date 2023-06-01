1 июня, 15:42

В Крыму заявили, что новый статус Азовского моря дает возможности для развития логистики

По словам главы парламента республики Владимира Константинова, восстановление Мариуполя показало, что сообщение внутри страны по морю, в том числе перевозки в ДНР, "являются доступными и очень востребованными"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива открывает новые перспективы для развития морских перевозок, в том числе в новых регионах РФ. Такое мнение высказал ТАСС в четверг глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

"Главное, что Азовское море стало внутренним, у нас появились возможности для стратегического планирования в его акватории. Это касается транспортной схемы, рыболовства и многого другого. <…> Мариуполь был крупным торговым портом. Эта идея останется, мы сможем выстраивать логистику, доставлять различные грузы, в том числе зерно", - сказал Константинов.

По его словам, восстановление Мариуполя показало, что сообщение внутри страны по морю, в том числе перевозки в ДНР, "являются доступными и очень востребованными".

"Главное - нужна стратегия развития портовой инфраструктуры в акватории Азовского моря", - добавил собеседник агентства.

В четверг Госдума денонсировала договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу, заявил, что Азовское море изменило свой юридический статус, став внутренним морем РФ. 

Теги:
РоссияКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
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