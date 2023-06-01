Речной трамвай "Соталия" отправился в первый прогулочный рейс

Вместимость судна составляет 30 пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Первый экскурсионно-пассажирский маршрут судна "Соталия" открылся в Нижнем Новгороде. Речной трамвай отправился в первый рейс, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В запуске первого маршрута "Соталии" приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

"На 98% это судно российское. Оно собрано из российских компонентов, материалов. Здесь основной пропульсией (основой для движения - прим. ТАСС) работает ярославский дизель, который выполнен в морском исполнении и позволяет развивать скорость 25 км/ч", - сказал Рахманов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что Нижний Новгород всегда был площадкой для внедрения передовых технологий судостроения. "Для нас важно, что первые рейсы "Соталия" будет делать в Нижнем Новгороде. <…> Здесь начинал свой путь Ростислав Алексеев (советский конструктор, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов - прим. ТАСС), а мы сейчас возрождаем скоростной флот России", - сказал он.

"Соталия" была заложена 29 июня 2021 года в Калининграде по заказу ОСК. Ходовые испытания состоялись в апреле 2022 года. В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года состоялась презентация судна, а в августе - сентябре 2022 года "Соталия" была отправлена в Нижний Новгород и подготовлена для пассажирской навигации текущего года.

"Соталия" является прогулочным судном российской разработки, вместимость судна составляет 30 пассажиров. "Соталия" обладает открытой палубой и большой площадью остекления с широким видовым обзором. Кроме того, существует возможность посадки и высадки пассажиров в условиях необорудованного берега.