Sitronics Group презентовала двухпалубный электрокатамаран "Экоходъ 2"

Ожидается, что летом он начнет совершать прогулочные маршруты по Волге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Sitronics Group в рамках конференции ЦИПР-2023 представила пассажирский двухпалубный электрокатамаран "Экоходъ 2" модели Ecocruiser. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В презентации судна приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Sitronics Group Николай Пожидаев, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих и генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

"Современный дизайн судна соединяет в себе функциональность и эргономичность, а также привлекательный внешний вид. Многие города России развивают речной туризм и встраивают суда в свою транспортную систему. Производимые нами электросуда призваны сделать водные маршруты и прогулки удобными и приятными для туристов и жителей", - отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Электрокатамаран, рассчитанный на 130 пассажиров, построен на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу круизного оператора "Водоходъ. Пассажирский порт". Ожидается, что летом "Экоходъ 2" начнет совершать прогулочные маршруты по Волге. Судно оборудовано двумя батареями мощностью 400 кВт каждая.

"Сегодня у нас гордость для Нижегородской области - мы презентуем наш флагман катамаран электрический под названием "Экоходъ 2", - отметил Гурленов.

Перспективная разработка

Пассажирское судно имеет две палубы, вмещает в основном салоне 114 пассажиров, а в салоне повышенной комфортности в носовой части судна - 16. Движение электрокатамарана осуществляется на электротяге и аккумуляторных батареях, что делает его работу практически бесшумной.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Экоходъ" - очень перспективная разработка, полностью соответствующая принципам устойчивого развития. "В числе преимуществ для пассажиров - снижение уровня шума в два раза по сравнению с дизельным двигателем. Использование таких судов обязательно привлечет новых туристов. Интерес к речным прогулкам просто огромный. Чем больше внимания, тем больше возможностей у разработчиков планировать дальнейшее производство", - отметил он.