Эксперт сообщил, что быстрая разрядка батареи iPhone может говорить о вредоносном ПО

Еще одним признаком наличия вируса на смартфоне могут быть прочитанные до момента открытия сообщения в мессенджерах , отметил директор центра "Сейфнет" Технопарка Санкт-Петербурга Вадим Куракин

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Быстрая потеря заряда аккумулятора на iPhone и прочитанные до момента открытия сообщения в мессенджерах могут свидетельствовать о вредоносном программном обеспечении (ПО) на смартфоне. Пользователи в таких случаях могут отформатировать устройство до заводских настроек, рассказал в четверг ТАСС директор регионального инжинирингового центра Национальной технологической инициативы "Сейфнет" Технопарка Санкт-Петербурга Вадим Куракин.

"Самостоятельно обнаружить без специального ПО вредоносную программу невозможно, только по косвенным признакам. [Это] подозрительная сетевая активность, разрядка аккумулятора, прочитанные сообщения - притом что вы их не открывали", - перечислил Куракин.

Эксперт посоветовал полностью очистить кеш мессенджеров или полностью отформатировать устройство до заводских настроек.

"При этом если вы восстановите все [свои данные] из резервной копии, вместе с ними вы загрузите вредоносное ПО обратно. Поэтому только установка с чистого листа и никаких переходов по подозрительным ссылкам в сообщениях", - заключил он.

Заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков назвал неуязвимость iPhone к вирусам "почти мифом", уточнив, что задача внедрить шпиона в устройство хоть и сложна, но выполнима, если действуют высококвалифицированные специалисты.

"К сожалению, после реализации требований Евросоюза по поводу установки ПО из произвольных источников надежность системы станет ниже из-за принципиального упрощения процедуры заражения", - сказал он, указав на нестабильность работы смартфона как еще один признак возможного заражения.

Вирус для Apple

В четверг в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.