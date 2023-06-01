Минцифры выделило ОКВЭДы для компаний в сфере кибербезопасности

Как сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов, теперь у них есть возможность проходить аккредитацию и получать льготы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ выделило профильные Общероссийские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) для компаний в области кибербезопасности, теперь у них есть возможность проходить аккредитацию и получать льготы. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Александр Шойтов в кулуарах конференции ЦИПР-2023.

"Это совместная работа ряда ведомств, были соответствующие поручения, в итоге утвердили часть профильных ОКВЭДов. Первая часть была утверждена в феврале этого года, а вторая - в мае", - сказал Шойтов.

По его словам, по первым утвержденным ОКВЭДам уже проходит аккредитация, а вторая часть сможет получать аккредитацию в ближайшее время. "Дело в том, что информационная безопасность (ИБ) была раньше под IT и другими ОКВЭДами, что мешало нашим компаниям получать льготы. Раньше компаниям было необходимо подстраиваться под классификацию, а это не всегда удобно, и часть функций просто выпадала. Сейчас ИБ - ключевая для нашего государства отрасль, и ее надо профильно поддерживать", - отметил замминистра.

О том, что Минцифры ввело новые ОКВЭДы для деятельности в области кибербезопасности накануне сообщила газета "Коммерсантъ".