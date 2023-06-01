1 июня, 15:59

Bloomberg: SpaceX получила контракт Пентагона на услуги Starlink для Украины

Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются

ТАСС, 1 июня. Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

"Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода", - приводит агентство фрагмент заявления.

Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются.

В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. В середине октября Маск заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сказал, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери.

В декабре того же года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что с февраля украинские власти получили 22 тыс. терминалов Starlink и ожидают получения еще 10 тыс. В том же месяце президент страны Владимир Зеленский подписал законы, которые разрешают ввоз оборудования для спутникового интернета Starlink без НДС и таможенных пошлин. В феврале президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, так как руководство компании не хочет, чтобы они применялись в наступательных целях. 

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