Прием заявок на субсидии открыт для подмосковных МСП

В рамках субсидирования части затрат на приобретение и лизинг оборудования предприниматели смогут компенсировать до 50% стоимости или авансового платежа по договору лизинга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Конкурсные отборы на предоставление субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начались 1 июня в Московской области. Предприниматели смогут подать заявку на субсидирование части затрат на приобретение и лизинг оборудования, а также на оплату услуг маркетплейсов, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С 1 июня стартует прием заявок на участие в конкурсных отборах по субсидированию части затрат на приобретение и лизинг оборудования, на комиссию и продвижение товаров на маркетплейсах, а также для бизнеса, работающего по франшизе. Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг Подмосковья", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что в рамках субсидирования части затрат на приобретение и лизинг оборудования предприниматели смогут компенсировать до 50% стоимости или авансового платежа по договору лизинга. Максимальный размер субсидии составляет 5 млн рублей. Кроме того, субсидирование части затрат на оплату услуг маркетплейсов и продвижения товаров поможет компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии - 500 тыс. рублей.

В министерстве рассказали, что получатели субсидии для бизнеса, работающего по франшизе, смогут компенсировать часть затрат по договору франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи. Получатели субсидии смогут компенсировать до 1 млн рублей, если они работают по региональной франшизе, и до 500 тыс. рублей - для иных.

Подать заявку на участие в конкурсах можно онлайн на портале госуслуг Московской области.