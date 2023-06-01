Во Франции предупредили о перебоях в работе аэропорта Орли 6 июня из-за забастовки

В этот день ожидается отмена около 30% рейсов

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Парижский аэропорт Орли будет работать с перебоями 6 июня из-за забастовки профсоюзов против пенсионной реформы. Об этом сообщило в четверг Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).

По предварительным данным, в этот день будут отменены будут в общей сложности около 30% рейсов. Также ожидается отмена 20% рейсов в аэропортах Бордо, Лиона, Марселя, Нанта, Ниццы и Тулузы. "Несмотря на превентивные меры, в этот день следует ожидать сбоев и задержек в расписании рейсов", - указали в управлении. Пассажирам предложено перенести полеты на другой день.

Очередная всеобщая акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции 6 июня. Она станет четырнадцатым по счету днем массового протеста против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста. Манифестации, как ожидается, пройдут в более 200 французских коммунах.

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Инициатива сразу же вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 14 апреля Конституционный совет поддержал пенсионную реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон подписал документ. Пенсионная реформа должна вступить в силу осенью этого года.