Индексы Мосбиржи и РТС 1 июня выросли на 0,15-0,61%

Курс доллара снизился до 80,78 рубля, евро вырос до 86,89 рубля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг не показал выраженной динамики, индекс Мосбиржи курсировал чуть выше 2 700 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,15%, до 2 721,73 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,61%, до 1 061,89 пункта. Курс доллара снизился на 0,31%, до 80,78 рубля, евро вырос на 0,37%, до 86,89 рубля, юань уменьшился на 0,03%, до 11,35 рубля.

"Обороты торгов были относительно невысокими. Торможение подъема могло быть связано с попытками укрепления рубля, локальным дефицитов идей и сложным геополитическим фоном", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На внешних площадках настрой был в основном позитивным. "В частности, сказалась хорошая макростатистика. Темпы потребительских цен в странах Европы в мае замедлились до 6,1% год к году с апрельских 7% (прогноз: 6,3%), производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны хотя и сократился в мае до 44,8 пункта, оказался лучше прогноза аналитиков (44,6 пункта). В США число рабочих мест в частном секторе в минувшем месяце (+278 тыс) значительно превысило экспертные ожидания (+170 тыс)", - добавил эксперт.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста четверга оказались акции ТМК (+7,9%), возможно, на фоне сообщений "Газпрома" о новом суточном рекорде поставок газа в Китай по "Силе Сибири", что может сигнализировать о потребности в строительстве новых газопроводов из России в КНР, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались обыкновенные акции "Мечела" (-3,5%), вероятно, в связи со снижением цен на уголь в Китае, предположила эксперт.

Прогноз на завтра

Ключевой экономической статистикой в конце недели будет отчет по рынку труда в США за минувший месяц, в том числе изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Московская биржа отчитается об оборотах за май.

"На общую динамику рынка завтра помимо фактора пятницы может оказать дивидендный гэп в акциях "Лукойла". Бумага имеет высокий вес в индексе Мосбиржи, и по нашим оценкам, может в моменте отнять у бенчмарка до 1%", - считает Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 2 июня - 2 650 - 2 750 пунктов, по курсу доллара - 79-81 рубль. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 80-82 рубля, евро/рубль - в коридоре 86-88 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 11,1-11,5 рубля.