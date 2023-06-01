ОПЕК+ вновь не планирует проводить заседание техкомитета

В последний раз техкомитет ОПЕК+ собирался в конце августа 2022 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заседание технического комитета ОПЕК+, которое обычно проводится в преддверии встреч министерского мониторингового комитета и всех министров альянса, в этот раз не состоится. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Заседание техкомитета в этот раз не запланировано", - сказал собеседник агентства.

Обычно накануне министерской встречи стран ОПЕК+ свое заседание проводит технической комитет альянса, чтобы оценить сценарии развития рынка нефти. Доклад техкомитета является базовым для оценки ситуации на заседании министерского мониторингового комитета. Однако в последний раз техкомитет ОПЕК+ собирался только в конце августа 2022 года.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ состоятся 4 июня в Вене. В последний раз министры стран альянса собирались очно в октябре 2022 года. Накануне встреч в рамках соглашения ОПЕК+ состоится конференция ОПЕК, которая проходит раз в шесть месяцев.

Обычно секретариат ОПЕК перед такими встречами открывает на сайте аккредитацию для журналистов, желающих освещать мероприятия. В этот раз ОПЕК рассылала приглашения, однако некоторые западные СМИ - Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal - их не получили. Журналисты ТАСС, в свою очередь, получили от секретариата ОПЕК приглашение на освещение мероприятий.