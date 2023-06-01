"Магнит" опроверг данные об утечке данных клиентов "Дикси"

Telegram-канал Infosecurity ранее сообщил, что в даркнете выставлена на продажу база данных "Дикси", в которой указаны имена клиентов компании, даты рождения, номера телефонов и другая техническая информация

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сведения об утечке данных клиентов продовольственной розничной сети "Дикси" не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера "Магнит", владеющего "Дикси".

"По итогам проверки мы не подтверждаем утечку информации о клиентах "Дикси", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Infosecurity сообщил, что в даркнете выставлена на продажу база данных "Дикси", в которой указаны имена клиентов компании, даты рождения, номера телефонов и другая техническая информация. По данным канала, базы нет в открытом доступе, а данные украдены в январе 2023 года. Всего за базу в 8,6 млн строк злоумышленник хочет получить $1000, отмечает канал.