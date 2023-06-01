Хуснуллин сообщил, что с 2019 года в России благоустроили около 8 700 детских площадок

Вице-премьер отметил, что в 2023 году будут обновлены еще 835 игровых зон

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 8 700 детских площадок обустроено с 2019 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2023-м планируется обновить еще 835 игровых зон, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По нацпроекту "Жилье и городская среда" создаем интересные и комфортные пространства. С 2019 года уже благоустроили почти 8 700 детских площадок, из них 5 100 - во дворах. В 2023 году обновим еще 835 игровых зон", - говорится в сообщении.

Хуснуллин отметил, что одной из важнейших задач является создание безопасных маршрутов для детей, поэтому ежегодно ремонтируются дороги к детским учреждениям. Он добавил, что в прошлом году было отремонтировано порядка 3 300 км дорог, в этом году планируется обновить еще 2 300 км.