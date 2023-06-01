В Чувашии заявили, что Иран заинтересован в поставках продукции машиностроения из региона

В республику в ближайшие дни для углубленного изучения возможностей сотрудничества приедет бизнес-миссия

НИЖНИЙ НОВОГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Республика Иран заинтересована в поставках из Чувашии продукции машиностроения, сейчас страна и регион ведут обмен бизнес-миссиями, которые изучают возможности сотрудничества. Об этом сообщил в интервью ТАСС на конференции ЦИПР-2023 глава региона Олег Николаев.

"Иранские партнеры заинтересовались поставкой широкого спектра машиностроительной продукции, конкретные планы будем обсуждать в ходе бизнес-миссий", - сказал он.

Николаев пояснил, что в регион в ближайшие дни для углубленного изучения возможностей сотрудничества приедет бизнес-миссия из Ирана. "Думаю, скоро в Иран поедет и наша бизнес-миссия, также для изучения возможностей", - добавил он.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.