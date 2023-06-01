Опрошенные ЦБ аналитики ожидают рост ВВП России в 2023 году на 0,8%

Медианный прогноз инфляции на 2023 год снизился до 5,5%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Опрошенные Банком России аналитики в мае заметно улучшили прогноз ВВП РФ на 2023 год: вместо прогнозируемого в апреле снижения на 0,1% они ожидают теперь рост на 0,8%. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

При этом прогнозы на 2024-2025 годы примерно соответствуют апрельскому опросу. По мнению аналитиков, ВВП уже в 2024 году будет на 0,1% выше уровня 2021 года. Изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит +1,6% (в апрельском опросе +0,8%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - на уровне +1,5%. Медианный прогноз инфляции на 2023 год снижен до 5,5% (-0,4% пункта по сравнению с апрельским опросом), на следующие годы — не изменился. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

При этом аналитики не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась — 6,0% годовых.

Прогноз по уровню безработицы несущественно скорректирован вниз (-0,1% пункта в 2023 и 2025 годах). Аналитики ожидают, что безработица будет оставаться вблизи уровня 2022 года на всем горизонте (3,6-3,7%).

Прогноз роста номинальной зарплаты за 2023 год повышен на 0,8% пункта к апрельскому опросу, до 9,7%. Ожидания роста в 2024-2025 годах почти не изменились. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 3,8%, в 2024 году — на 2,2%, в 2025 году — на 1,9%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 8,8% выше, чем в 2021 году.

Аналитики также прогнозируют плавное ослабление рубля. Прогноз на 2023 год — 76,9 рубля за доллар, на 2024 год — 77,9 рубля за доллар, на 2025 год — 79,5 рубля за доллар (пересмотр на +0,6-1,2% с апрельского опроса). При этом прогнозы цен на нефть марки Urals несколько снижены на всем прогнозном горизонте. Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год (на $4 меньше по сравнению с апрельским опросом), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель (-$4) и сохранится на этом уровне в 2025 году (-$2).