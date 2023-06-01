Версия поисковика Bing c технологией для СhatGPT появилась в России в Skype

Чат создается автоматически при входе в приложение

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Версия поисковой системы Bing c функциями чат-бота ChatGPT появилась в российской версии сервиса Skype, убедился корреспондент ТАСС.

При входе в приложение автоматически создается чат с Bing, в котором пользователю предлагается задавать любые вопросы или, например, попросить "сочинить рассказ для любопытных детей".

"Я - предварительная версия ИИ и все еще учусь. Иногда я могу сказать что-нибудь странное. Если вы хотите начать сначала, введите newtopic. А если вы хотите отправить обо мне отзыв, просто сообщите о проблеме", - говорится в сообщении в чате.

В феврале 2023 года американская корпорация Microsoft анонсировала новые версии поисковой системы Bing и браузера Microsoft Edge, в которых будет задействована технология, применяемая для чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Об этом сообщал портал The Verge. Тогда же была открыта регистрация на получение доступа к новой версии поисковой системы.