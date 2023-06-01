Канада первой в мире начнет печатать предупреждения о вреде курения на каждой сигарете

С 1 августа такие надписи появятся на сигаретах большого размера, в полную силу закон вступит к концу апреля 2025

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. В Канаде на каждой продаваемой сигарете будет нанесена надпись с предупреждением о вреде курения. Об этом говорится в заявлении Минздрава страны.

"В самое ближайшее время Канада будет требовать, чтобы предупреждения о вреде курения для здоровья печатались непосредственно на каждой сигарете. Она станет первой страной в мире, применившей такой подход", - отмечается в документе.

Нововведение вступит в силу 1 августа 2023 года. Новые правила маркировки табачных изделий будут вводиться поэтапно: сначала такие предупреждения появятся на сигаретах большого размера, а в полную силу закон вступит к концу апреля 2025.

Целью этой инициативы назвали "помощь курильщикам бросить курить, защитить молодежь и лиц, не употребляющих табак, от никотиновой зависимости, а также для дальнейшего снижения привлекательности табака". Власти планируют к 2035 году снизить потребление табака среди населения до 5%. Уровень нынешнего потребления табачной продукции в документе не указан.

В Минздраве отметили, что ежегодно из-за последствий употребления табачной продукции в Канаде умирают 48 тысяч человек.