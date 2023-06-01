Белорусская IТ-компания предложила создать единый с Россией репозиторий свободного ПО

Гендиректор разработчика программной платформы для создания готовых решений и IТ-инфраструктуры "Базальт СПО" Алексей Смирнов назвал ценным присоединение Белоруссии к российским разработкам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Белорусская компания по проектированию сетей и систем связи ОАО "Гипросвязь" на конференции ЦИПР предложила создать репозиторий свободного программного обеспечения (софта с открытым кодом - прим. ТАСС) на уровне Союзного государства России и Белоруссии.

"Что видим с целью интеграции - это возможный репозиторий СПО (свободного программного обеспечения - прим. ТАСС) на уровне Союзного государства. Если бы его удалось создать, я думаю, что это было бы вполне полезно, и это, конечно, помогло бы достижению цифрового суверенитета и Республики Беларусь, и Российской Федерации в том числе", - сообщил генеральный директор компании Антон Алексеев.

Генеральный директор разработчика программной платформы для создания готовых решений и IТ-инфраструктуры "Базальт СПО" Алексей Смирнов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал ценным присоединение Белоруссии к разработкам России.

"Это начало репозитория, который работает не только в России. Со своей стороны, у нас репозиторий, инфраструктура разработки есть, и мы там готовы сотрудничать с белорусами. <...> Но когда речь идет о свободном программном обеспечении, оно, вообще говоря, не национальное. На то оно и свободное. Но все равно есть какой-то инициатор, который организует и ведет все это. И чем больше участников к этому присоединяется, тем это более эффективно", - пояснил Смирнов.