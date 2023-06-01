Sitronics Group планирует к концу лета создать судно на водороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Sitronics Group планирует к концу лета текущего года создать судно на водороде, сообщил журналистам на конференции ЦИПР генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

"До конца лета протестируем электросудно с водородной установкой", - сказал он.

Кроме того, Гурленов добавил, что осенью компания планирует презентовать полностью безэкипажное судно. Управлять судном можно будет из Единого диспетчерского центра.

"Это отдельная область деятельности Sitronics KT, которая разрабатывает технологию безэкипажного судовождения. "Осенью мы покажем безэкипажное судно. Судно будет протестировано как в автономном режиме полностью без экипажа, так и с возможностью дистанционного управления из Единого диспетчерского центра, - мы будем отрабатывать все. Потому что Sitronics Group - в первую очередь IТ-компания. <...> И одна из наших компетенций - это именно новые IТ-технологии в транспорте", - заключил Гурленов.

Sitronics Group - российская IТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства. Занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.