В Нижегородской области в 2025 году запустят завод по производству силикагелей

Продукция будущего завода может применяться в пищевой, фармацевтической, сталелитейной отраслях промышленности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Завод по производству микронизированного силикагеля и стабильного силиказоля "Руссилика" планируется запустить в 2025 году в особой экономической зоне "Кулибин" в Нижегородской области, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ по итогам рабочей поездки вице-премьера - главы министерства Дениса Мантурова в регион.

Вице-премьер совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в церемонии начала строительства завода.

"Сегодня мы делаем первый шаг в реализации очень важного проекта для российской промышленности. Завод, который будет здесь построен, станет ключевым производством силикагеля и силиказоля в нашей стране. Отмечу, что востребованность такой продукции только растет. За последние 5 лет мировой спрос на нее увеличился более чем в полтора раза, и эта тенденция продолжится", - заявил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Продукция будущего завода может применяться в пищевой, фармацевтической, сталелитейной отраслях промышленности, а также в производстве специальных красителей, лакокрасочных и полимерных материалов, резинотехнических изделий.

Потребности внутреннего рынка в данной продукции на 75% закрывается импортными поставками, запуск производства позволит обеспечить сырьевую независимость более чем на 80%, подчеркивается в сообщении кабмина.

"Мы рады приходу в регион компании, которая не только обеспечивает экономическую динамику, но и создает рабочие места с гарантией высоких стандартов социальной политики и охраны труда. В результате еще 200 нижегородцев смогут получить хорошую работу на современном предприятии", - цитируется в сообщении Никитин.