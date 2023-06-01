Путин: состоятельные россияне не были против повышения им НДФЛ, ведь деньги идут на детей

Президент напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень

ПОДОЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Большинство из состоятельных россиян, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, так как деньги идут на лечение детей. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время посещения в Федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

Глава государства напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень.

"Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще - никто слова не сказал!" - отметил Путин.

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была с 2021 года увеличена с 13% до 15% для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год (повышенной ставкой облагается та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей). Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд "Круг добра" на лечение тяжелобольных детей.