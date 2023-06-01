Мантуров заявил, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года

По словам главы Минпромторга, возобновление производства этой модели обсуждается на условиях привлечения технологического партнера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" может возродить выпуск автомобиля "Волга" к лету 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом возобновление производства этой модели обсуждается на условиях привлечения технологического партнера.

"Да, обсуждается (возобновление производства "Волги" - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Я думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. <…> В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю", - добавил Мантуров, отвечая на вопрос о том, когда может быть перезапущено производство моделей.

Вице-премьер подчеркнул, что контрольным технологическим партнером станет российская компания.

Впервые о планах по возобновлению производства "Волги" Мантуров сообщил в июне 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума.