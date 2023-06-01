"ГАЗ" обсуждает четырех претендентов на технологическое партнерство после ухода Volkswagen

Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Горьковский автозавод рассматривает четырех претендентов на технологическое партнерство после ухода Volkswagen, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они называли четыре, если честно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda ("Шкода") на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.

В марте 2023 года ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании недействительным расторжения соглашения о контрактной сборке с Volkswagen и о взыскании с концерна более 15,5 млрд рублей убытков. Первоначально имущество ООО "Фольксваген груп рус" было арестовано, однако 4 апреля обеспечительные меры были отменены судом. 11 апреля представители Горьковского автозавода вновь подали ходатайство об обеспечении искового заявления. Позднее суд отказал в аресте активов Volkswagen.