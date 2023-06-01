Медведев назвал фантастическим достигнутый за год уровень производства вооружений в России

Зампред Совбеза сообщил, что в 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, сравнил это с опытом периода Великой Отечественной войны.

"Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство", - отметил Медведев во время посещения полигона в Волгоградской области. Видеозапись размещена на странице зампреда СБ РФ в "ВКонтакте". Он отметил, что помнит, какой был уровень год назад. "Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы - типа Т-34, легендарной "Катюши" - появились вообще в 1943-1944 годах примерно", - сказал Медведев.

"Так вот, мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим", - подчеркнул зампред Совбеза РФ. По его словам, "есть еще чем заниматься", но по самым значимым вещам - снарядам, танкам, ствольной артиллерии - цифры "очень впечатляющие".

"Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - подчеркнул Медведев. Общаясь с военнослужащими, он заметил, что это можно сравнить с теми цифрами, которые называются в отношении поставок западных танков "Леопард" на Украину. "Как их, "Зоопарк" называют?" - с иронией добавил политик. "Они что-то им обещают, конечно, что-то поставят. Но это просто чтобы вы понимали масштаб, который есть сейчас", - заключил он.

"Я уж не говорю о выпуске средств поражения, таких как ракеты и все остальное, что требуется сегодня", - подытожил зампред Совбеза.