Ярославская область вдвое увеличит товарооборот с Белоруссией

Основу товарооборота составляют высокотехнологичные товары

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Ярославская область и Белоруссия договорились вдвое увеличить товарооборот за счет производства и поставок высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник по итогам встречи с руководством региона в Ярославле.

"Мы провели предметные переговоры и договорились нарастить вдвое товарооборот и подготовить дорожную карту, которая будет предметно по каждой продуктовой позиции отмечаться - что, когда, в какие сроки будет реализовано, и какие компании будут этим заниматься. Это продукция, начиная от грунтов и заканчивая высокотехнологичной продукцией, такой как электробусы, автобусы, трамваи, коммунальная техника, трактора и многое другое", - сказал Рогожник.

По его словам, сейчас основу товарооборота составляют высокотехнологичные товары. С партнерами из республики взаимодействуют "Автодизель", Тутаевский моторный завод, "КамАЗ Вейчай", "ОДК-Сатурн", объединение "Ярославские краски", Завод ЛИТ, "Ферропласт Медикал".

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что у региона есть большой запрос на сельхозтехнику. "Продолжим совместные проекты в машиностроении и сотрудничество в ретейле. От белорусской стороны поступили интересные предложения о совместной работе в сферах транспорта, строительства социальных объектов", - сказал губернатор.

По данным таможенной статистики в 2021 году объем товарооборота Ярославской области с Белоруссией составил 204,5 млн долларов и увеличился по сравнению с 2020 годом на 30%. По данным белорусской стороны, по итогам первого квартала 2023 года товарооборот с регионом уже составил 100 млн долларов.