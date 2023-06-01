Доходная и расходная части бюджета Ульяновской области выросли на 1,7 млрд рублей

Основная часть средств - 931 млн рублей - приходится на дополнительные поступления налога на прибыль организаций

УЛЬЯНОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Доходная и расходная части бюджета Ульяновской области увеличились более чем на 1,7 млрд рублей. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона внесли депутаты заксобрания области.

"На прошедшем 1 июня заседании законодательного собрания депутаты поддержали изменения в закон о бюджете Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Доходная и расходная части <...> пополнились более чем на 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

По словам председателя профильного комитета регионального парламента Александра Чепухина, основная часть средств - 931 млн рублей - приходится на дополнительные поступления налога на прибыль организаций. "Значительная сумма направлена министерству ЖКХ и строительства, в том числе 150 млн рублей - на оплату задолженности за газ и 69 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот. Министерству здравоохранения предусмотрено более 200 млн рублей", - приводятся слова Чепухина в сообщении.

Как сообщила и. о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова, в связи с уточнением финансовой поддержки из федерального бюджета на 166 млн рублей увеличиваются субсидии региональному минтрансу на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Еще 266 млн рублей из средств Фонда развития территорий предусмотрено на модернизацию коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного фонда. "За счет федеральных ассигнований, поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов, возврата неиспользованных остатков прошлых лет расходная часть регионального бюджета превысила 94 млрд рублей", - процитировали Брюханову в пресс-службе областного парламента.

В министерство ЖКХ и строительства за счет дополнительных средств поступят 507,5 млн рублей. Из них 150 млн рублей пойдут на погашение задолженности за потребленный природный газ, еще 54 млн рублей - на возмещение затрат Корпорации развития коммунального комплекса, в том числе на обеспечение теплоснабжения в рабочем поселке Сурское. Еще 50 млн рублей направят на ремонт объектов водоснабжения в муниципальных образованиях, 42 млн рублей получит Ульяновский областной водоканал.

В Министерство здравоохранения Ульяновской области поступят дополнительные 237 млн рублей, в министерство транспорта региона - 160 млн рублей. Кроме того, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области получит 30 млн рублей на обеспечение работы спортклубов. Министерству социального развития направят 75 млн рублей на оснащение оборудованием медицинского отделения Социально-реабилитационного центра имени Е. М. Чучкалова. На нужды Агентства по развитию человеческого потенциала Ульяновской области дополнительно предусмотрено 16 млн рублей, из них 4,5 млн рублей для организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Еще 5,5 млн рублей выделят на выплату стипендий талантливым обучающимся, педагогическим и научным работникам.