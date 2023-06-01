Российские банки продали физлицам на 1 мая около 35 тонн инвестиционных золотых слитков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские банки реализовали физлицам около 35 тонн инвестиционных золотых слитков по состоянию на 1 мая, сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Николай Маргаритов.

"По состоянию на 1 мая этого года банки уже реализовали физическим лицам около 35 тонн [инвестиционных золотых слитков]", - сказал Маргаритов в кулуарах форума "Неделя российского ритейла", чьи слова приводятся в телеграм-канале Минфина.

В ходе форума Маргаритов также озвучил основные инициативы, которые удалось установить на законодательном уровне. Чиновник отметил возможность продажи физическими лицами аффинированных слитков в скупку и установление порядка оборота таких мерных инвестиционных слитков на российском рынке. Он также напомнил, что Минфином России была поддержана инициатива о наделении правом аффинажных организаций и Гознака России наряду с банками продавать слитки золота без НДС физлицам.

Ранее в мае Гознак объявлял о начале продажи золотых мерных слитков физическим лицам. Теперь инвесторы могут покупать, продавать, а также оставлять на хранение приобретенные у Гознака мерные слитки из золота наряду с инвестиционными монетами. Об этом сообщалось в материалах компании.

Среди инициатив, которые сейчас прорабатываются Минфином, Маргаритов выделил возможность перевозки мерных слитков без вооруженной охраны и реализацию мерных слитков по договорам комиссии в розничных сетях. Кроме этого, прорабатывается вопрос по дистанционной продаже мерных слитков.