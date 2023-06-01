Электробусы, разработанные специально для Нижнего Новгорода, поступят к осени

Всего по программе развития городского электротранспорта до конца года планируется закупить более 100 единиц техники

ТАСС, 1 июня. Нижний Новгород рассчитывает к осени получить первые электробусы, разрабатываемые для города Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"На ГАЗе рассказали [премьер-министру РФ] Михаилу Мишустину о совместном проекте - электробусе, который разрабатывают специально для Нижнего Новгорода! Первые машины планируем получить к осени этого года. Всего в рамках контракта с "Группой ГАЗ" 51 электробус", - написал Никитин.

Он также отметил, что всего по программе развития городского электротранспорта до конца года планируется закупить более 100 единиц техники.

Мишустин прибыл в Нижегородскую область в четверг. Глава правительства в том числе принял участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и посетил Горьковский автомобильный завод.

"Группа ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы.