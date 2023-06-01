Reuters: Apple утверждает, что не сотрудничает с американской разведкой

В компании не ответили на направленное ранее обращение с просьбой прокомментировать вскрытую ФСБ России совместно с ФСО разведывательную акцию США с применением мобильных устройств Apple.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Американская компания Apple утверждает, что не сотрудничает с американской разведкой. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит в четверг агентство Reuters.

Как сообщает агентство, в компании заявили, что "никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple".

В компании не ответили на направленное ранее обращение ТАСС с просьбой прокомментировать вскрытую ФСБ России совместно с ФСО разведывательную акцию США с применением мобильных устройств Apple.

В четверг ФСБ России заявила о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, "использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Китай и Сирию".

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания дает широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.