Главы МИД БРИКС выступили за использование местных валют в торговле

Отмечается, что речь идет как о сделках между странами БРИКС, так и о сделках с их торговыми партнерами

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) намерены поощрять использование местных валют в международной торговле. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран объединения, опубликованном МИД ЮАР в четверг.

"Министры подчеркнули важность поощрения использования местных валют в международной торговле и в финансовых сделках между странами БРИКС, а также с их торговыми партнерами", - указано в документе.

Совещание на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС проходит в Кейптауне 1-2 июня, саммит объединения запланирован в Йоханнесбурге на период с 22 по 24 августа.