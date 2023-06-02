Главы МИД БРИКС выступили за прозрачную и справедливую торговую систему

Кроме того стороны обязались участвовать в проведении необходимой реформы Всемирной торговой организации

КЕЙПТАУН /ЮАР/. 1 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выразили поддержку свободной, открытой и прозрачной международной торговой системы, ядром которой является ВТО. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания глав МИД (СМИД) БРИКС.

"Министры выразили поддержку свободной, открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", - говорится в документе.

Стороны также обязались участвовать в проведении необходимой реформы ВТО с целью представления конкретных результатов.

"Они призвали к восстановлению к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов, [призвали] без дальнейших задержек выбрать новых членов апелляционного органа ВТО. Они осудили односторонние протекционистские меры под предлогом экологических соображений, такие как односторонние и дискриминационные механизмы корректировки углеродных границ, налоги и другие меры", - отмечается в совместном заявлении.

Министры также поддержали надежную глобальную сеть финансовой безопасности с основанным на квотах и надлежащим образом обеспеченным ресурсами Международным валютным фондом (МВФ) в ее центре.