Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

Социальная сеть может получить название "X"

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы по переименованию принадлежащей ему соцсети Twitter. Соответствующую публикацию он разместил в четверг в этой соцсети.

Портал T(w)itter Daily News ранее привел высказывание Маска из его недавнего интервью, в котором предприниматель дал понять, что социальная сеть ввиду расширения своего функционала в будущем может быть переименована в X. "Это правда", - написал в четверг Маск в комментарии к этой публикации.

В апреле стало известно, что компания Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, фактически прекратила самостоятельное существование после слияния с X Corp. Илона Маска. Как уточнялось в постановлении окружного суда штата Флорида, фактическое слияние компаний произошло 4 апреля.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Сразу после покупки он уволил ряд руководителей, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следовало из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

В мае этого года Маск заявил, что в течение шести недель покинет свой пост, а также объявил о назначении на должность генерального директора компании Twitter ранее работавшей в медиакорпорации NBCUniversal Линды Яккарино. Позже бизнесмен сообщил, что теперь он намерен посвятить больше времени автопроизводителю Tesla, владельцем которого он также является. Как ожидается, в этом месяце Яккарино вступит в должность генерального директора Twitter.