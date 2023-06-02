В СП заявили, что средства на реализацию госнацполитики в 2022 году освоены на 99,7%

Кассовое исполнение составило 2,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Средства на госпрограмму "Реализация государственной национальной политики" в 2022 году освоены на 99,7%, кассовое исполнение составило 2,8 млрд рублей. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год" в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) России.

"Федеральным законом № 390-ФЗ на реализацию Госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 813 336,3 тыс. рублей, исполнение Госпрограммы в отчетном периоде составило 99,7 % (в 2021 году - 98,6 %, в 2020 году - 88,2 %, в 2019 году - 78,8 %)", - говорится в документе.

Согласно данным Счетной палаты, из этой суммы ФАДН освоило 2,4 млрд рублей. На агентство приходится основная доля (более 80%) финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы. Уточняется, что в прошлом году осуществлялся мониторинг 18 показателей: 7 из них на уровне госпрограммы, и 11 на уровне структурных элементов. Анализ показал, что показатель госпрограммы "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий" перевыполнен более чем на 25%.

Из 7 показателей уровня госпрограммы не достигнуто два - "Количество НКО в сфере реализации госнацполитики, получающих господдержку за счет средств федерального бюджета" (фактическое достижение значения показателя - 76,9 %) и "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности граждан РФ" (99,4 %).

Счетная палата обратила внимание, что ни один из показателей уровня госпрограммы, а также ее структурных элементов не является показателем статистического наблюдения, включенным в Федеральный план статистических работ.

Кроме того, отмечается, что кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов по госпрограмме в 2022 году составили 513 млн рублей.