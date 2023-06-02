В СП сообщили об освоении ФАДН более 2,4 млрд рублей федерального бюджета в 2022 году

Исполнение бюджетных назначений составило 99,6%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России по итогам 2022 года освоило 2,406 млрд рублей федерального бюджета, таким образом, исполнение бюджетных назначений составило 99,6%. Об этом сообщается в пятницу в заключении Счетной палаты РФ о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год" в ФАДН России.

"Кассовое исполнение по ФАДН России по итогам 2022 года составило 2 406 417,1 тыс. рублей, или 99,6% показателей, установленных сводной бюджетной росписью", - говорится в документе.

Уточняется, что неосвоенные средства федерального бюджета составили 9,3 млн рублей - это 0,4% годовых бюджетных назначений, что не превышает установленный уровень существенности.

В заключении пояснили, что со стороны ФАДН по госпрограмме "Реализация государственной национальной политики" кассовое исполнение составило 2,4 млрд рублей (99,8%), по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих - 5,7 млн рублей (100%). В рамках закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд исполнение расходов ФАДН составило 326 млн рублей (99,5%).

Согласно данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2023 года дебиторская задолженность ФАДН в части расходов составила 574 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода она уменьшилась на 75%. При этом кредиторская задолженность составила 6,4 млн рублей, зафиксирован рост объема в 3,5 раза в связи с неизрасходованными остатками субсидий, предоставленных Дому народов России.

Доходы ФАДН

"Общий объем кассовых поступлений доходов федерального бюджета в 2022 году по ФАДН России составил 3,8 млн рублей, что в 70 раз выше прогнозных показателей", - указано в документе.

Отмечается, что расхождение плановых показателей с исполнением составило 3,7 млн рублей из-за непрогнозируемых объемов возврата субъектами РФ остатков субсидий, восстановленных в 2022 году. Аудиторы подчеркнули, что доходы ФАДН носят несистемный, внеплановый характер в виде разовых поступлений от возврата остатков субсидий, предоставленных субъектам страны.

"По результатам контрольного мероприятия внутренний финансовый аудит в ФАДН России имеет высокую степень надежности", - уточнили в заключении.