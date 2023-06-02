Минфин США заявил новому президенту ВБ о важности привлечения дополнительного капитала

Глава ведомства Джанет Йеллен также подчеркнула важность того, чтобы Всемирный банк "продолжил выполнять рекомендации", которые были предоставлены экспертами Группы двадцати

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с избранным президентом Всемирного банка (ВБ) Аджаем Бангой в четверг отметила необходимость привлечения этим институтом больших объемов частного капитала для выполнения совместных задач в сфере развития. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским финансовым ведомством.

Как уточняется в документе, "сегодня министр Йеллен встретилась с Аджаем Банги в Минфине перед его вступлением в должность президента ВБ в пятницу". Йеллен на встрече отметила, что рассчитывает на "продолжение тесного сотрудничества с Банги" в деятельности, направленной на "модернизацию многосторонних банков развития".

Министр финансов США подчеркнула "важность того, чтобы ВБ продолжил выполнять рекомендации", представленные ранее экспертами Группы двадцати. В их числе, как говорится в документе, "наращивание объемов мобилизованного частного капитала на реализацию общих задач в сфере глобального развития", а также повышение оперативности работы банка.

Глава Минфина США отметила важность того, чтобы ВБ "более тесно сотрудничал" с другими банками развития. Она "подчеркнула необходимость поддержи беднейших государств из числа членов банка, по мере того, как они сталкиваются с рядом кризисов".

Бывший глава компании Mastercard ("Мастеркард") Аджай Банга в мае был избран новым президентом ВБ. В качестве 14-го президента банка он будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития.

Банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, предоставляет долгосрочные кредиты государственным и частным предприятиям разных стран при наличии гарантий их правительств под низкие проценты, а также беспроцентные кредиты и гранты. Средства направляются на проекты в таких областях, как образование, здравоохранение, государственное управление, инфраструктура, развитие финансового и частного секторов, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и управление природными ресурсами. Проекты могут софинансироваться правительствами, другими международными организациями, коммерческими банками, экспортно-кредитными агентствами и частными инвесторами.