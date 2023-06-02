Лидер демократов анонсировал начало голосования по законопроекту о госдолге США

После завершения процедуры будет "незамедлительно" рассмотрено окончательное одобрение законопроекта, отметил Чак Шумер

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава в ближайшие часы проголосует по законопроекту о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Через несколько минут Сенат проведет голосование по 11 поправкам", - отметил он. "После завершения голосования по поправкам мы незамедлительно рассмотрим окончательное одобрение [законопроекта]", - добавил Шумер. Как он констатировал, это поможет США "избежать дефолта".

Как сообщила американская газета Politico, Шумер и республиканцы в Сенате преодолели разногласия относительно некоторых положений указанной инициативы. В среду вечером она была одобрена Палатой представителей Конгресса США.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.