СМИ: в августе БРИКС проголосует о присоединении Аргентины к Новому банку развития

Агентство Telam передает, что предложение вынесут на рассмотрение по инициативе Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня. /ТАСС/. Руководство Нового банка развития (НБР), учрежденного БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в августе проголосует о присоединении к нему Аргентины. Об этом сообщило в четверг агентство Telam.

По его данным, о возможном скором присоединении Аргентины к НБР министра экономики страны Серхио Массу уведомила президент организации Дилма Руссефф. Их встреча прошла в четверг в Шанхае.

Предложение о присоединении Аргентины будет вынесено на рассмотрение по инициативе Бразилии. Ранее президент крупнейшего южноамериканского государства Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что Бразилиа попытается убедить партнеров по БРИКС оказать помощь Аргентине по линии НБР.

В июне прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате "БРИКС плюс" заявил, что страна хочет вступить в объединение в качестве полноправного члена.