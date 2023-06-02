Минпромторг РФ планирует летом ввести балльную систему на телеком-оборудование

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил, что в ближайшие дни начнутся межведомственные согласования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Балльную систему оценки локализации для телекоммуникационного оборудования в РФ могут принять летом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"В этом году мы ее примем. Последние согласования с коллегами у нас состоялись, в ближайшие дни начнутся межведомственные согласования, - сказал он. - Летом примем, я думаю".

Ранее министерство опубликовало проект постановления правительства.

Разработка балльной системы в радиоэлектронике ведется с 2021 года. Инициатива направлена на увеличение степени локализации радиоэлектроники за счет постепенного повышения требований по выполнению технологических и производственных операций на территории Российской Федерации. По идее, каждая часть технологического процесса при создании любого отечественного радиоэлектронного оборудования, включая микропроцессоры, аккумуляторы, системы хранения данных, должна начать оцениваться баллами для принятия решения о внесении продукта в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.