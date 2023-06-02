В Якутии фонд развития промышленности одобрил первый займ почти на 50 млн рублей

Средства пойдут на закупку необходимого оборудования и техники

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности, созданный в Якутии для развития производств в области импортозамещения, одобрил первый льготный займ на сумму почти 50 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства промышленности и геологии региона.

"Первым получателем займа почти на 50 млн рублей под 3% годовых на 5 лет стала компания "Нитро Сибирь Якутия". Сегодня предприятие производит в Нерюнгринском районе взрывчатые вещества для буровзрывных работ в горной отрасли. Их используют для подготовки крепких горных пород к выемке при добыче угля, руды", - говорится в сообщении.

Средства фонда помогут предприятию закупить необходимое оборудование и технику. "При поддержке нашего фонда местные производители могут приобрести современное оборудование, и в этом случае помогает инструмент в виде займа. Интерес и спрос со стороны предприятий есть, главное сейчас - сохранить конкурентоспособность местных производителей, качество их продукции, доступ к отечественному оборудованию. Компании в Якутии имеют доступ ко всем мерам поддержки для развития местного производства и импортозамещения", - цитируют в пресс-службе министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

Фонд развития промышленности в регионе, инициатором создания которого стало республиканское министерство промышленности и геологии, создан в конце 2021 года.