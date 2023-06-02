В КНР заявили, что вступление в силу соглашения о ВРЭП для Филиппин усилит интеграцию Азии

В Министерстве коммерции Китая отметили, что Пекин будет оказывать поддержку интенсивному развитию Всестороннего регионального экономического партнерства

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Вступление в пятницу в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) для Филиппин будет способствовать усилению экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

"Соглашение о ВРЭП 2 июня официально вступило в силу для Филиппин - это означает, что оно распространяется на все 15 стран-участниц, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралию, Китай, Японию, Республику Корея и Новую Зеландию", - уточняется в нем.

В заявлении подчеркивается, что вступление в полную силу соглашения о ВРЭП "свидетельствует о решительном настрое и действиях 15 вовлеченных участников, поддержавших открытый, свободный, справедливый и толерантный многосторонний торговый механизм, опирающийся на правовую основу". "Это станет мощным импульсом для экономической интеграции региона, будет способствовать всестороннему повышению уровня либерализации торговли и инвестиций в Восточной Азии, поможет обеспечить долгосрочное стабильное развитие региональной и глобальной экономики", - отмечается в нем.

Как сообщило Минкоммерции, Пекин будет оказывать поддержку интенсивному развитию ВРЭП, на основе многостороннего сотрудничества способствовать укреплению международных цепочек поставок.

В ноябре 2020 года представители Китая и еще 14 стран на саммите АСЕАН договорились о создании ВРЭП. 1 января 2022 года 10 государств - членов соглашения, включая КНР, объявили о его вступлении в силу. Предполагается, что на этой основе благодаря постепенному снижению торговых барьеров произойдет укрепление международных торговых связей, будет ускорен процесс восстановления мировой экономики.