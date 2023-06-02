"Сбер" намерен внедрить оплату по биометрии в розничных магазинах России

Директор дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергей Шубочкин сообщил, что несколько тысяч терминалов планируют установить осенью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Сбер" разместит новые терминалы банка с возможностью оплаты по биометрии в розничных магазинах РФ, сообщил директор дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергей Шубочкин газете "Известия". Первые несколько тысяч новых терминалов планируют установить осенью.

По словам Шубочкина, речь идет о появлении новых аппаратов с камерами. "На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: вы улыбаетесь - оплата прошла", - пояснил он. По словам Шубочкина, в сейчас "идет процесс технологической отладки, а также диалог с сетями, поэтому сложно сказать, где этот способ появится в первую очередь".

Шубочкин рассказал, что "Сбер" экспериментировал с разными методами оплаты и с биометрией возникает много технологических сложностей. Так, когда покупатели производят оплату товара с помощью биоэквайринга, нужно удостоверится, что перед терминалом стоит живой человек, а не его фото или слепок с экрана. При внедрении оплаты по биометрии будут использоваться "передовые с точки зрения надежности и стабильности работы технологические решения", добавил Шубочкин.

В пресс-службе банка "Известиям" сообщили, что "Сбер" имеет порядка 2 млн POS-терминалов по всей России, которые требуют модернизации. Банк планомерно приступает к ней, внедряя "современные устройства с функциями чтения карт, цветным дисплеем с функцией мультитач и наличием камеры для считывания QR-кодов и оплаты с помощью биометрии".

Несколько тысяч новых POS-терминалов планируют установить осенью 2023 года, добавили в банке.