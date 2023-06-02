Число ошибок технологии распознавания лиц за три года сократилось в 25 раз

Представитель NtechLab Александр Томас сообщил, что с 2020 по 2022 год точность распознавания превысила 99,99%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Количество ошибок в работе основных международных систем распознавания лиц сократилось более чем в 25 раз. Такие данные ТАСС привели в российской компании-разрабочике систем распознавания лиц NtechLab.

"Мы проанализировали результаты основных международных тестирований алгоритмов распознавания лиц и выяснили, что с 2020 по 2022 год точность распознавания превысила 99,99%, а число ошибок сократилось более чем в 25 раз", - сообщил ТАСС представитель NtechLab Александр Томас в кулуарах ЦИПР-2023.

По его словам, точность распознавания лиц на видео с камер наблюдения на улицах зависит от таких факторов, как расположение камеры, качество изображения, а также погодных условий. "В идеальных условиях число ошибок систем распознавания лиц сегодня не превышает одну на 50 млн срабатываний", - отметил Томас.

Также такие системы научились более точно работать с изображениями людей в маске, с бородой, на точность их работы практически не влияет наличие макияжа и даже возрастные изменения конкретного человека.

"Если у нашей системы есть фотография человека в 20 лет, то мы с высокой вероятностью распознаем его и в 40. Если есть фотография человека в 30 лет, то мы с высокой вероятностью распознаем его в любом возрасте", - подчеркнул он.

Технология распознавания лиц работает на базе ИИ. Он находит, где на изображении или в кадре есть лица, исправляет визуальные искажения, определяет уникальные признаки этих лиц и присваивает каждому лицу биометрический шаблон (последовательность чисел, которая применяется для сравнения лиц друг с другом). В среднем поиск по базе данных в 1 млрд лиц сегодня занимает менее 0,3 секунды.

О компании-разработчике

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции "Цифровая индустрия промышленной России".