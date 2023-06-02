Губернатор Хабаровского края за 2022 год заработал 10 млн рублей

В собственности у Михаила Дегтярева находится 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. м

ХАБАРОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Доходы губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева за 2022 год увеличились до 10 млн рублей, следует из сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, опубликованных на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход в рублях - 10 033 470,2 рублей", - сообщается в документе.

За 2021 год губернатор декларировал более 9,3 млн рублей.

В совместной собственности у Дегтярева значится 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. метров. Столько же значится в долях у супруги Дегтярева Галины и у его детей. Супруга губернатора за 2022 год задекларировала доход в размере порядка 221,6 тыс. рублей. У нее в собственности также автомобиль "Мерседес Бенц" GLS 350D.

Дегтярев стал губернатором Хабаровского края, победив на выборах осенью 2021 года. На посту врио губернатора он был с середины июля 2020 года. Ранее он возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.