На Чукотке социальные контракты в 2023 году смогут заключить более 60 семей

На эти цели выделили более 13 млн рублей

ТАСС, 2 июня. Более 60 семей на Чукотке могут заключить социальные контракты в 2023 году. На эти цели выделено более 13 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте окружного правительства.

"В этом году на поддержку государства в регионе в рамках федерального социального контракта смогут рассчитывать не менее 61 семьи. На эти цели из федерального бюджета выделено более 13,3 млн рублей, из окружного бюджета - 699,3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Шесть семей уже воспользовались мерой поддержки в рамках федерального соцконтракта по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности", 12 семей - по направлению "Поиск работы", еще 6 - по направлению "Преодоление трудной жизненной ситуации". Также в округе действует региональный соцконтракт, который можно заключить в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Чукотского АО". В этом году на ее реализацию из регионального бюджета предусмотрено 3,2 млн рублей. На эти средства планируется заключение 63 региональных соцконтрактов. Этой мерой поддержки уже воспользовались 16 семей.

Заключить федеральный контракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Региональной поддержкой могут воспользоваться малоимущие семьи и малоимущие беременные женщины, не имеющие детей, срок беременности которых на момент обращения составляет не менее 180 дней. Помощь предоставляется в виде социальных услуг и единовременного социального пособия - 50 тыс. рублей на семью на период действия регионального соцконтракта, но не более трех месяцев. Полученные средства необходимо направить на преодоление своей трудной жизненной ситуации. Например, обеспечить условия проживания и обучения ребенка или на обеспечение условий проживания и развития ожидаемого ребенка (приобретение коляски, кроватки, одежды, средств гигиены, игрушек).